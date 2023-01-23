『Venzo 道の自転車バイクアダプタハンドルフラットバーバーエンドをドロップします【並行輸入品】【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 05時 12分に出品され04月25日 05時 12分に終了予定です。即決価格は8,258円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
全国送料無料並行輸入品のため、海外からのお取り寄せとなり、配送まで10-20日ほどのお時間を頂いておりますが、迅速配達を心掛けお届けいたします。詳しい納期は、事前にお問い合わせいただくか、ご購入後にお知らせいたします。関税につきまして、お客様の負担は一切ございませんのでご安心ください。海外からの輸送により外箱に若干のいたみ等が出る場合がございますが、商品自体には問題はございません。税関にて内容確認のため開封される場合がございますが、商品に影響が出るような事はございませんのでご安心くださいませ。
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落札価格8258円
692 入札履歴
終了
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