『Kyoei-Techキョ-エイテック 自動給餌器 猫用 中小型犬 1日10食 アプリ操作 wifi キャットフード いたずら防止 スマート自【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 17時 05分に出品され04月27日 17時 05分に終了予定です。即決価格は8,258円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kyoei-Techキョ-エイテック 自動給餌器 猫用 中小型犬 1日10食 アプリ操作 wifi キャットフード いたずら防止 スマート自



【商品説明】

・【?いたずら防止・安全なロック機能】タンクの蓋はロック機能付きで、回してロックを解除してから開けられます。ペットのいたずらで蓋を開けたり、機械が転倒されたりすることを防ぎます。操作パネルのボタンにもロック機能がついてあります。「FEEDボタン」を6秒ぐらい長押しで、操作パネルのボタンがロックされて、ボタンを押しても効きません。ペットが自分でボタンを押してフェードすることを防ぎます。

・【?アプリで給餌プランを設計可能】Kyoei-Tech自動給餌器本体内部に3Lの大容量タンクがついており、給餌プランにより給餌量は1ポーション約10g、1食最大20ポーション、1日最大10食まで設定可能です。それに



【サイズ】

高さ : 19.30 cm

横幅 : 19.30 cm

奥行 : 31.50 cm

重量 : 1.58 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。