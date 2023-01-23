『Kyoei-Techキョ-エイテック 自動給餌器 猫用 中小型犬 1日10食 アプリ操作 wifi キャットフード いたずら防止 スマート自【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 17時 05分に出品され04月27日 17時 05分に終了予定です。即決価格は8,258円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kyoei-Techキョ-エイテック 自動給餌器 猫用 中小型犬 1日10食 アプリ操作 wifi キャットフード いたずら防止 スマート自
【商品説明】
・【?いたずら防止・安全なロック機能】タンクの蓋はロック機能付きで、回してロックを解除してから開けられます。ペットのいたずらで蓋を開けたり、機械が転倒されたりすることを防ぎます。操作パネルのボタンにもロック機能がついてあります。「FEEDボタン」を6秒ぐらい長押しで、操作パネルのボタンがロックされて、ボタンを押しても効きません。ペットが自分でボタンを押してフェードすることを防ぎます。
・【?アプリで給餌プランを設計可能】Kyoei-Tech自動給餌器本体内部に3Lの大容量タンクがついており、給餌プランにより給餌量は1ポーション約10g、1食最大20ポーション、1日最大10食まで設定可能です。それに
【サイズ】
高さ : 19.30 cm
横幅 : 19.30 cm
奥行 : 31.50 cm
重量 : 1.58 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
自動給餌器 猫 ペット ケージ取付タイプ スマホ遠隔操作 猫 犬 自動 餌やり うさぎ 小動物 WIFI必要 録音機能 アプリ IOS と
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落札価格8258円
183 入札履歴
終了
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