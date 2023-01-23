『BOPAI リュック メンズ 容量追加 ビジネスリュックUSB充電ポート搭載 バックパック大容量 通勤 防水リュック 通学 15.6インチパ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 04時 59分に出品され04月19日 04時 59分に終了予定です。即決価格は8,258円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

BOPAI リュック メンズ 容量追加 ビジネスリュックUSB充電ポート搭載 バックパック大容量 通勤 防水リュック 通学 15.6インチパ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 13.80 cm

横幅 : 35.40 cm

奥行 : 51.00 cm

重量 : 1.26 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ BOPAI

リュック

メンズ

容量追加

ビジネスリュックUSB充電ポート搭載

バックパック大容量

通勤

防水リュック

通学

15.6インチパ