『BOPAI リュック メンズ 容量追加 ビジネスリュックUSB充電ポート搭載 バックパック大容量 通勤 防水リュック 通学 15.6インチパ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 04時 59分に出品され04月19日 04時 59分に終了予定です。即決価格は8,258円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BOPAI リュック メンズ 容量追加 ビジネスリュックUSB充電ポート搭載 バックパック大容量 通勤 防水リュック 通学 15.6インチパ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 13.80 cm
横幅 : 35.40 cm
奥行 : 51.00 cm
重量 : 1.26 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8258円
62 入札履歴
終了
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