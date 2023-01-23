『デシグアル ハンドバッグ 21SAXA233026 ピンク/レッド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 05時 13分に出品され03月17日 05時 13分に終了予定です。即決価格は8,258円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デシグアル ハンドバッグ 21SAXA233026 ピンク/レッド



【商品説明】

・ふかふかドローストリングバッグ

・ストラップの種類: ショルダー

・留め具の種類: 引きひも

・表地: ポリウレタン



【サイズ】

高さ : 6.10 cm

横幅 : 25.15 cm

奥行 : 30.99 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ デシグアル

ハンドバッグ

21SAXA233026

ピンク/レッド