『デシグアル ハンドバッグ 21SAXA233026 ピンク/レッド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 05時 13分に出品され03月17日 05時 13分に終了予定です。即決価格は8,258円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デシグアル ハンドバッグ 21SAXA233026 ピンク/レッド
【商品説明】
・ふかふかドローストリングバッグ
・ストラップの種類: ショルダー
・留め具の種類: 引きひも
・表地: ポリウレタン
【サイズ】
高さ : 6.10 cm
横幅 : 25.15 cm
奥行 : 30.99 cm
重量 : 430.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8258円
147 入札履歴
終了
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