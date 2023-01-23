『NHL Tampa Bay Lightning Puck Toy for Dogs & Cats. Play Hockey with Your Pet with This Licensed Dog Tough Toy Reward! 並行輸入品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 22時 46分に出品され04月16日 22時 46分に終了予定です。即決価格は8,257円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名NHL Tampa Bay Lightning Puck Toy for Dogs & Cats. Play Hockey with Your Pet with This Licensed Dog Tough Toy Reward!ブランド：Pets First商品サイズ：Hockey Puck Toy高さ：3.2 cm横幅：12.8 cm奥行：18.7 cm 商品番号：LTG-3233色：Tampa Bay Lightning素材：Rubber