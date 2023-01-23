『バイオリン弓 Fermo 標準カーボン 白銅仕様 (3/4)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 13時 50分に出品され04月28日 13時 50分に終了予定です。即決価格は8,257円に設定されています。現在984件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 バイオリン弓 Fermo 標準カーボン 白銅仕様 (3/4)