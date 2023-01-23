『エーオーティー 2WAY スクールバッグ 3308-01 コン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 05時 21分に出品され04月19日 05時 21分に終了予定です。即決価格は8,257円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エーオーティー 2WAY スクールバッグ 3308-01 コン



【商品説明】

・ショルダーストラップ付き(全長133cm)

・タテ27cmxヨコ46cmxマチ15cmx持ち手の高さ22cm

・ペンホルダー付き

・ポケットの数:5(外側2/内側3)

・原産国:中国

・表地: ナイロン

・重量:790g



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 31.40 cm

奥行 : 48.20 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ エーオーティー

2WAY

スクールバッグ

3308-01

コン