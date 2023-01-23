『四葉のクローバー 18金 ガーネット ティアドロップ 雫 ピアス 18k K18 ゴールド フックピアス 1月 誕生石 レディース 女性 ：【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 17時 24分に出品され04月18日 17時 24分に終了予定です。即決価格は8,257円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

四葉のクローバー 18金 ガーネット ティアドロップ 雫 ピアス 18k K18 ゴールド フックピアス 1月 誕生石 レディース 女性 ：



【商品説明】

・サイズ：全長：約22mm(フック部分含む) ガーネット:縦約8mm×6mm

・ポスト：フック 太さ：約0.5mm シリコンキャッチ付き

・備考：天然石の為使用に差し支えのない範囲で微妙な色調の違いや濃淡がございます。

・材質：K18 ゴールド ガーネット



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 10.40 cm

奥行 : 12.20 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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