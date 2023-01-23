『四葉のクローバー アジャスターパーツ 10金 ピンクゴールド 10k K10 アジャスターチェーン 約10cm レディース 女性：Sa328【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 07時 59分に出品され03月11日 07時 59分に終了予定です。即決価格は8,257円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
四葉のクローバー アジャスターパーツ 10金 ピンクゴールド 10k K10 アジャスターチェーン 約10cm レディース 女性：Sa328
【商品説明】
・その他：スライド式アジャスターチェーン 長さ調節用
・サイズ：全長：約10cm
・チェーン：K10ピンクゴールドアズキチェーン
・備考：詳しくご覧頂く為に拡大表示しています。サイズをご確認ください。
・材質：K10 ピンクゴールド
【サイズ】
高さ : 3.30 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 13.00 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8257円
311 入札履歴
終了
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