『ぷにるんず ぷにミント 日本おもちゃ大賞2021 ネクスト・トイ部門 優秀賞【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 16時 37分に出品され04月25日 16時 37分に終了予定です。即決価格は8,257円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ぷにるんず ぷにミント 日本おもちゃ大賞2021 ネクスト・トイ部門 優秀賞



【商品説明】

・単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売です。)

・原産地:中国

・梱包サイズ:8×22×19cm



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 17.60 cm

奥行 : 21.70 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ ぷにるんず

ぷにミント

日本おもちゃ大賞2021

ネクスト・トイ部門

優秀賞