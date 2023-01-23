『プラスガーデン 植木鉢カバー バレルロング 10号用 ブラウンゴールド 信楽焼 555-02【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 00時 53分に出品され03月29日 00時 53分に終了予定です。即決価格は8,257円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プラスガーデン 植木鉢カバー バレルロング 10号用 ブラウンゴールド 信楽焼 555-02



【商品説明】

・カラー:ブラウンゴールド

・サイズ:φ480×H510

・仕様:底穴なし、信楽焼

・規格:10号用



【サイズ】

高さ : 48.00 cm

横幅 : 48.00 cm

奥行 : 51.00 cm

重量 : 15.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。