『寿工芸 水槽 パワーサーモ ET-620XD【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 12時 23分に出品され04月11日 12時 23分に終了予定です。即決価格は8,257円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

寿工芸 水槽 パワーサーモ ET-620XD



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :7.1×3.8×14.8cm

・本体重量:0.35kg



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 10.30 cm

奥行 : 20.70 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。