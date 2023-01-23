『テトラ (Tetra) UV-120専用カートリッジ テトラ フィルター パーツ 水槽【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 10時 49分に出品され03月21日 10時 49分に終了予定です。即決価格は8,257円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「テトラ (Tetra)」より引用"
【商品名】
テトラ (Tetra) UV-120専用カートリッジ テトラ フィルター パーツ 水槽
【商品説明】
・テトラ (Tetra) UV-120専用カートリッジ テトラ フィルター パーツ 水槽
・原産国:中華人民共和国
・本体の取扱説明書をご参照の上、お取替えください。
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :18×10.5×33.5cm
・本体重量:71g
【サイズ】
高さ : 11.10 cm
横幅 : 18.80 cm
奥行 : 34.40 cm
重量 : 770.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
GEX クリアLED POWER3 900 熱帯魚 観賞魚用品 水槽用品 ライト ジェックス 同梱不可 送料無料
¥ 8253
GEX クリアLED POWER3 900 熱帯魚 観賞魚用品 水槽用品 ライト ジェックス 同梱不可 送料無料
¥ 8253
GEX クリアLED POWER3 900 熱帯魚 観賞魚用品 水槽用品 ライト ジェックス 同梱不可 送料無料
¥ 8253
GEX クリアLED POWER3 900 熱帯魚 観賞魚用品 水槽用品 ライト ジェックス 同梱不可 送料無料
¥ 8253
GEX クリアLED POWER3 900 熱帯魚 観賞魚用品 水槽用品 ライト ジェックス 同梱不可 送料無料
¥ 8253
GEX クリアLED POWER3 900 熱帯魚 観賞魚用品 水槽用品 ライト ジェックス 同梱不可 送料無料
¥ 8253
GEX クリアLED POWER3 900 熱帯魚 観賞魚用品 水槽用品 ライト ジェックス 同梱不可 送料無料
¥ 8253
GEX クリアLED POWER3 900 熱帯魚 観賞魚用品 水槽用品 ライト ジェックス 同梱不可 送料無料
¥ 8253
GEX クリアLED POWER3 900 熱帯魚 観賞魚用品 水槽用品 ライト ジェックス 同梱不可 送料無料
¥ 8253
GEX クリアLED POWER3 900 熱帯魚 観賞魚用品 水槽用品 ライト ジェックス 同梱不可 送料無料
¥ 8253
GEX クリアLED POWER3 900 熱帯魚 観賞魚用品 水槽用品 ライト ジェックス 同梱不可 送料無料
¥ 8253
GEX クリアLED POWER3 900 熱帯魚 観賞魚用品 水槽用品 ライト ジェックス 同梱不可 送料無料
¥ 8253
GEX クリアLED POWER3 900 熱帯魚 観賞魚用品 水槽用品 ライト ジェックス 同梱不可 送料無料
¥ 8253
ゼンスイ 水中マルチカラーLED 600
¥ 8253
GEX クリアLED POWER3 900 熱帯魚 観賞魚用品 水槽用品 ライト ジェックス 同梱不可 送料無料
¥ 8253
カミハタ ネオアーチ 600
¥ 8253
ゼンスイ マルチカラーLED 450
¥ 8253
ボルクスジャパン グラッシーレディオ RX072e リーフ
¥ 8252
落札価格8257円
765 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！