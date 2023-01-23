『東京ディズニーリゾート 35周年 アニバーサリー・セレクション DVD【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 09時 34分に出品され03月08日 09時 34分に終了予定です。即決価格は8,257円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 どこまでも広がる世界。 あの時の最高の思い出をいつまでも 2019年03月20日発売※お届けは発売日以降となります。 〈内容説明〉 東京ディズニーリゾート(R)開園から2018年までに行われた人気のレギュラーショー、スペシャルイベントをセレクトし、ノーカットで初収録した3商品セットの豪華デジパック仕様BOXセットがDVDで登場！ 35年間に行われた選りすぐりの人気のレギュラーショー、スペシャルショーを丸ごと楽しめる、ファン待望の永久保存版！ 〈セット内容〉 DVD3枚組 【商品内容】 ＊『東京ディズニーリゾート 35周年 アニバーサリー・セレクション -レギュラーショー-』 ＊『東京ディズニーリゾート 35周年 アニバーサリー・セレクション -スペシャルイベント-』 ＊『東京ディズニーリゾート 35周年 アニバーサリー・セレクション -東京ディズニーリゾート 35周年 Happiest Celebration! -』 〈発売元〉ウォルト・ディズニー・ジャパン