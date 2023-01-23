『Santie マザーズリュック 大容量 16のポケット 軽量 ママ バッグ 多機能 出産祝い 外出が快適になる リュック (ライトグレー/グ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 49分に出品され03月28日 06時 49分に終了予定です。即決価格は8,257円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Santie マザーズリュック 大容量 16のポケット 軽量 ママ バッグ 多機能 出産祝い 外出が快適になる リュック (ライトグレー/グ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 34.20 cm

奥行 : 48.60 cm

重量 : 770.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。