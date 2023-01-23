『Minichamps DP 1/43 シャパラル2F (BOAC500ブランズハッチ1967 ウィナー 完成品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 00時 40分に出品され04月22日 00時 40分に終了予定です。即決価格は8,256円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Minichamps DP 1/43 シャパラル2F (BOAC500ブランズハッチ1967 ウィナー 完成品
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.90 cm
横幅 : 15.70 cm
奥行 : 17.00 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8256円
307 入札履歴
終了
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