『Minichamps DP 1/43 シャパラル2F (BOAC500ブランズハッチ1967 ウィナー 完成品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 00時 40分に出品され04月22日 00時 40分に終了予定です。即決価格は8,256円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Minichamps DP 1/43 シャパラル2F (BOAC500ブランズハッチ1967 ウィナー 完成品



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.90 cm

横幅 : 15.70 cm

奥行 : 17.00 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ Minichamps

DP

1/43

シャパラル2F

(BOAC500ブランズハッチ1967

ウィナー

完成品