『京阪紙工(Keihanshikou) 簡易トイレ 茶色 幅38×奥行44×高さ42.5cm(フタ閉塞時) ダンボール製簡易トイレ ＠(アット【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 18時 45分に出品され04月20日 18時 45分に終了予定です。即決価格は8,255円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

京阪紙工(Keihanshikou) 簡易トイレ 茶色 幅38×奥行44×高さ42.5cm(フタ閉塞時) ダンボール製簡易トイレ ＠(アット



【商品説明】

・商品サイズ：幅38×奥行44×高さ42.5cm(フタ閉塞時)

・材質：[本体]強化ダンボール [外箱]黒ライナー [さげ手]ポリエチレン [Ｔ型座板]ポリエチレン [トイレットペーパー]再生紙100％ [ビニール袋]ポリエチレン [凝固剤]高分子ポリマー、消臭剤、ウッドチップ [外袋]アルミニウム [軍手]綿100％



【サイズ】

高さ : 20.20 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 43.00 cm

重量 : 2.64 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。