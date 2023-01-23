『ニューウェイジャパン ナノアミノ シャンプー 2500ml + トリートメント 2500g 業務用 セット [RS]【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 20時 07分に出品され04月09日 20時 07分に終了予定です。即決価格は8,254円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 【メーカー】

ニューウェイジャパン株式会社





【シリーズ】

ナノアミノ





【商品区分】

化粧品

ヘアケア

シャンプー

トリートメント・コンディショナー





【原産国】

日本

Made in Japan





【広告文責】

SilkyLife(050-3576-7890) 商品カテゴリ SilkyLife-!店 メーカー(ブランド) ナ行 ニューウェイジャパン ナノアミノ RS コスメ、美容、ヘアケア レディースヘアケア その他ヘアケア

商品コード nwj-na-st-2500t-set-rs