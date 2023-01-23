『ニューウェイジャパン ナノアミノ シャンプー 2500ml + トリートメント 2500g 業務用 セット [RS]【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 20時 07分に出品され04月09日 20時 07分に終了予定です。即決価格は8,254円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【メーカー】
ニューウェイジャパン株式会社
【シリーズ】
ナノアミノ
【商品区分】
化粧品
ヘアケア
シャンプー
トリートメント・コンディショナー
【原産国】
日本
Made in Japan
【広告文責】
SilkyLife(050-3576-7890)
商品カテゴリ
商品コード
nwj-na-st-2500t-set-rs
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落札価格8254円
917 入札履歴
終了
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