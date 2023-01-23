『アクアシステム アクシー ファインスポット LED 10W ホワイト【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 04時 58分に出品され04月12日 04時 58分に終了予定です。即決価格は8,254円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アクアシステム アクシー ファインスポット LED 10W ホワイト



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 10.10 cm

奥行 : 11.80 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。