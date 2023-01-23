『ビタミンCプラスミネラルウォーター48本セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 01時 21分に出品され04月13日 01時 21分に終了予定です。即決価格は8,254円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ビタミンCプラスミネラルウォーター48本セット
【商品説明】
・500ml×48本
・水（佐渡海洋深層水）、ビタミンC
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8254円
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終了
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