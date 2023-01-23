ボール雲台 40mm直径ボールヘッド 720度回転可能 低重心 自由雲台 ダブルパノラマパン付きCNCアルミ合金雲台 最大耐荷重20Kg 3【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

ボール雲台 40mm直径ボールヘッド 720度回転可能 低重心 自由雲台 ダブルパノラマパン付きCNCアルミ合金雲台 最大耐荷重20Kg 3



【商品説明】

・?【54mm超大直径高安定性低重心ボール雲台】：ボール雲台は54mm直径のボール球体を採用し、安定の方で普通の雲台よりモット頼もしい。その上、ボールヘッドは低重心デザインなので、ボールの重心は普通の雲台より約15%低くなり、安定性も固定力にも大幅に高めます。実用性が普通な雲台より高い。最大荷重は30kgで、望遠ズームレンズなど大型機材に非常に適用し、旅行、ウエディング、オンライン会議、スポーツなど様々な場所に役を立ちます。

・?【720度回転可能多場景適用なパノラマ雲台】：ボールヘッド雲台は二つの360度回転ダイヤルパノラマパン装備で、720度全景撮影も簡単になります。広角レンズなしでも大きな視



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 15.30 cm

奥行 : 16.50 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。