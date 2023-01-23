『ボール雲台 40mm直径ボールヘッド 720度回転可能 低重心 自由雲台 ダブルパノラマパン付きCNCアルミ合金雲台 最大耐荷重20Kg 3【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月01日 07時 02分に出品され05月01日 07時 02分に終了予定です。即決価格は8,254円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ボール雲台 40mm直径ボールヘッド 720度回転可能 低重心 自由雲台 ダブルパノラマパン付きCNCアルミ合金雲台 最大耐荷重20Kg 3
【商品説明】
・?【54mm超大直径高安定性低重心ボール雲台】：ボール雲台は54mm直径のボール球体を採用し、安定の方で普通の雲台よりモット頼もしい。その上、ボールヘッドは低重心デザインなので、ボールの重心は普通の雲台より約15%低くなり、安定性も固定力にも大幅に高めます。実用性が普通な雲台より高い。最大荷重は30kgで、望遠ズームレンズなど大型機材に非常に適用し、旅行、ウエディング、オンライン会議、スポーツなど様々な場所に役を立ちます。
・?【720度回転可能多場景適用なパノラマ雲台】：ボールヘッド雲台は二つの360度回転ダイヤルパノラマパン装備で、720度全景撮影も簡単になります。広角レンズなしでも大きな視
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 15.30 cm
奥行 : 16.50 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8254円
547 入札履歴
終了
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