『フレイ アイディー スウィッチドロストバッグ FWGB214317 レディース YEL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 12時 53分に出品され03月09日 12時 53分に終了予定です。即決価格は8,254円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フレイ アイディー スウィッチドロストバッグ FWGB214317 レディース YEL
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 27.00 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8254円
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