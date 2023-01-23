『カリマー ショルダーバッグ M shoulder Black(ブラック)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 16時 22分に出品され04月04日 16時 22分に終了予定です。即決価格は8,254円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[カリマー] ショルダーバッグ M shoulder Black(ブラック)



【商品説明】

・ストラップの種類: 調整可能

・タテ29.5cmxヨコ42cmxマチ16cm

・ポケットの数:4(外側2/内側2)

・メイン素材: 420D CORDURA ECO HD OX (Nylon 100%)

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ナイロン

・重量:380g

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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