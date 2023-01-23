『組紐付き花髪飾り かんざし 赤 レッド 梅 成人式 振袖 卒業式 袴 着物 和装 髪型【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 22時 02分に出品され04月25日 22時 02分に終了予定です。即決価格は8,254円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

組紐付き花髪飾り かんざし 赤 レッド 梅 成人式 振袖 卒業式 袴 着物 和装 髪型



【商品説明】

・カラー：赤/レッド



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 15.60 cm

奥行 : 21.20 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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