『Reezu レーズ スーツケース フロントオープン 機内持込 キャリーケース フロントポケット 超軽量 ファスナー キャリーバッグ トップオ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 17時 49分に出品され03月03日 17時 49分に終了予定です。即決価格は8,254円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Reezu レーズ スーツケース フロントオープン 機内持込 キャリーケース フロントポケット 超軽量 ファスナー キャリーバッグ トップオ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 24.40 cm
横幅 : 36.80 cm
奥行 : 58.40 cm
重量 : 4.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8254円
307 入札履歴
終了
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