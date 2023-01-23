『エアウォーク トラベルボストン A1803043 コン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 03時 19分に出品され03月17日 03時 19分に終了予定です。即決価格は8,254円に設定されています。現在269件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エアウォーク トラベルボストン A1803043 コン



【商品説明】

・ショルダーストラップ付き(全長132cm)

・タテ30cmxヨコ55cmxマチ27cm

・ポケットの数:4(外側3/内側1)

・持ち手の全長:55cm

・留め具の種類: ファスナー

・重量:500g



【サイズ】

高さ : 4.83 cm

横幅 : 29.46 cm

奥行 : 55.88 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。