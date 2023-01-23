『カナルヨンドシー Canal4℃ シルバー イヤーカフ 152214151011 ピンクゴールド【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 17時 29分に出品され03月16日 17時 29分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カナルヨンドシー Canal4 シルバー イヤーカフ 152214151011 ピンクゴールド



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.50 cm

横幅 : 15.70 cm

奥行 : 16.60 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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イヤーカフ

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