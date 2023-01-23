『カナルヨンドシー Canal4℃ シルバー イヤーカフ 152214151011 ピンクゴールド【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 17時 29分に出品され03月16日 17時 29分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カナルヨンドシー Canal4 シルバー イヤーカフ 152214151011 ピンクゴールド
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.50 cm
横幅 : 15.70 cm
奥行 : 16.60 cm
重量 : 130.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8253円
437 入札履歴
終了
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