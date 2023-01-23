ELGIN エルジン メンズ ソーラー 腕時計 ラウンド 10気圧防水 ステンレススチール FK1427B-BP【コストコ お買い得】

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商品情報 1864年、シカゴ市市長のベンジャミン・ダブル・レイモンド氏と6人の役員会がナショナル時計株式会社を

設立、名前を『エルジン』とした。



1867年初のカギ巻時計ムーブが完成し”B．W．レイモンド”と命名。

2年後の1869年には、後の懐中時計の標準となるレディエルジンの生産を開始。



1881年、米国鉄道よりその品質を認められ生産を開始。1910年、米国陸海空軍の公式時計に採用される。

2000年、近代的なソーラームーブメント、自家発電ムーブメントの開発に着手。



エルジンはデジタル時計を初めて開発した時計会社の一つであり、

その歴史は1864年、木造の建物から出発シカゴに本部を持つ国際規模の会社に発展。

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