『ELGIN エルジン メンズ ソーラー 腕時計 ラウンド 10気圧防水 ステンレススチール FK1427B-BP【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 13時 42分に出品され03月30日 13時 42分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
1864年、シカゴ市市長のベンジャミン・ダブル・レイモンド氏と6人の役員会がナショナル時計株式会社を
設立、名前を『エルジン』とした。
1867年初のカギ巻時計ムーブが完成し”B．W．レイモンド”と命名。
2年後の1869年には、後の懐中時計の標準となるレディエルジンの生産を開始。
1881年、米国鉄道よりその品質を認められ生産を開始。1910年、米国陸海空軍の公式時計に採用される。
2000年、近代的なソーラームーブメント、自家発電ムーブメントの開発に着手。
エルジンはデジタル時計を初めて開発した時計会社の一つであり、
その歴史は1864年、木造の建物から出発シカゴに本部を持つ国際規模の会社に発展。
[逆輸入品] SEIKO クォーツ 腕時計 クロノグラフ SND375P
¥ 8253
SEIKO セイコー 腕時計 クロノグラフ 逆輸入海外モデル SND363P
¥ 8253
[逆輸入品] SEIKO クォーツ 腕時計 クロノグラフ SND195P1
¥ 8253
SND193P1 逆輸入海外モデル セイコー クロノグラフ
¥ 8253
[逆輸入品] SEIKO クォーツ 腕時計 クロノグラフ SND191P1
¥ 8253
【逆輸入品】 SEIKO クォーツ 腕時計 クロノグラフ SND187P1
¥ 8253
タイメックス 腕時計 エクスペディション スカウトメタル TW4B01900 正規輸入品 ブラック
¥ 8252
タイメックスTIMEX エクスペディション フィールドクロノグラフ ブラックダイアル ブラウンレザーベルト T49905 メンズ 正規輸入品
¥ 8252
Forsining-メンズメカニカル腕時計、ビジネス用、ステンレススチールストラップ付きシルバー
¥ 8252
シチズン Q&Q 腕時計 デジタル 電波 ソーラー 防水 日付 革ベルト MHS7-330 メンズ グリーン
¥ 8252
BUREI 腕時計 紳士 時計 BS0097-MK メンズ シルバー
¥ 8251
ダニエル・ミューラーDANIEL MULLER 腕時計 オールステンレス BLACK DIAL クロノグラフ メンズウォッチ DM-2027
¥ 8250
ジョンハリソン 腕時計 JH-008BW シルバー
¥ 8249
シチズン Q&Q 腕時計 アナログ ソーラー 防水 日付 曜日 メタルバンド H010-204 メンズ ホワイト
¥ 8248
カシオ CASIO MTPーVD01Dー2BV メンズ エンティカー ステンレススチール ブルーダイヤル カジュアル アナログ スポーティ 腕時計
¥ 8246
G-SHOCK Gショック GA-700 カシオ CASIO アナデジ 腕時計 グリーン ブラック GA-700SC-3A 逆輸入海外モデル
¥ 8246
カシオ CASIO MTPーVD01Dー1E2V メンズ エンティサー ステンレススチール ブラックダイヤル カジュアル アナログ スポーティウォッ
¥ 8246
腕時計 カシオ メンズ MRW-400H-1AVCF Casio Mens MRW-400H-1AVCF Sports Analog Display Analog Quartz Bl
¥ 8246
落札価格8253円
612 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！