『恐竜の立体パズル 4Dパズル ザウルス DX 20個セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 18時 19分に出品され03月19日 18時 19分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
恐竜の立体パズル 4Dパズル ザウルス DX 20個セット
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 28.00 cm
奥行 : 36.00 cm
重量 : 1.48 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8253円
723 入札履歴
終了
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