『ソフトエッジで安全なキッズ 絵本棚 ３段 おもちゃ絵本ラック 幅48 奥行29 高さ90 えほんだな こども絵本ラック キャスター付きラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 16時 22分に出品され03月15日 16時 22分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品説明
弾力性、衝撃吸収に優れたEVA樹脂をすべてのフチに採用。さらに角を丸くして金具の使用を極力減らした、小さなお子様も安全にご使用いただけるシリーズです。表紙が見えるので、探している絵本も簡単に探せます。キャスター付きのおもちゃBOXは、お気に入りのおもちゃを入れてもお子様の力で簡単に移動可能。
本体サイズ
[外寸]
(本体)幅48×奥行30×高さ91cm
(おもちゃBOX)幅43.5×奥行27×高さ38.5cm
組立時間(目安)(大人2人)
お客様組立(60分)
キーワード
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落札価格8253円
931 入札履歴
終了
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