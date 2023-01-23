『ソフトエッジで安全なキッズ 絵本棚 ３段 おもちゃ絵本ラック 幅48 奥行29 高さ90 えほんだな こども絵本ラック キャスター付きラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 16時 22分に出品され03月15日 16時 22分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品説明

弾力性、衝撃吸収に優れたEVA樹脂をすべてのフチに採用。さらに角を丸くして金具の使用を極力減らした、小さなお子様も安全にご使用いただけるシリーズです。表紙が見えるので、探している絵本も簡単に探せます。キャスター付きのおもちゃBOXは、お気に入りのおもちゃを入れてもお子様の力で簡単に移動可能。



本体サイズ

[外寸]

(本体)幅48×奥行30×高さ91cm

(おもちゃBOX)幅43.5×奥行27×高さ38.5cm



組立時間(目安)(大人2人)

お客様組立(60分)



キーワード

おもちゃ収納 おもちゃラック トイボックス おもちゃBOX おもちゃ箱 オモチャ箱 収納ボックス 片付け かたづけ 子供収納 子供部屋 子ども キッズ 木製棚 整理棚 人気 ラック シェルフ 薄型 カラフル 見せる収納 隠す収納 ラック スリム収納 収納 棚付絵本ラック ファミリー リビング おしゃれ かわいい ジュニア家具 キッズ家具 安全 安心 キッズ本棚 おもちゃ箱 マガジンラック 絵 本棚 木製 絵本 立て たて 男の子 女の子