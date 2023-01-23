『【送料無料】【処方箋不要】メダリストワンデープラス乱視用 6箱 （コンタクト ワンデー コンタクトレンズ 1day 乱視用 ）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 14時 21分に出品され03月12日 14時 21分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
通常の球面デザインレンズでは、レンズに入ってくる平行線を一点に集束しにくい欠点がありました。それに対し、非球面レンズデザインのメダリスト ワンデープラス 乱視用 は、像ボケのない、輪郭や細部まで鮮明でシャープな視界を実現します。医療機器承認番号 21700BZY00170000 （ コンタクトレンズ 1day 乱視用 メダリスト 乱視用 コンタクト ワンデー メダリスト 乱視用 1日使い捨て ワンデー 安い 1day ボシュロム medalist ）
j&j ワンデーアキュビュー トゥルーアイ 遠視用 1日交換 コンタクトレンズ 4箱 医療機器承認番号 22200BZX00226000
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4箱 遠近両用コンタクトレンズ SEED 2ウィークピュア マルチステージ 6枚入り 2weekPure 日本製 ネコポス発送
¥ 8278
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シード 2ウィークピュア マルチステージ 6枚入り 4箱 / 送料無料 / 遠近両用 2週間交換コンタクトレンズ SEED えんきん
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¥ 8274
ワンデーアキュビューモイスト 30枚入 4箱
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【YM】コンタクトレンズ1DAY Bellme (ベルミー) 10枚×6箱 送料無料 1日使い捨て / ONE DAY
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コンタクトレンズ1DAY メダリストワンデープラスマキシボックス90枚入り×2箱セット 送料無料 1日使い捨て / ONE DAY
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シード ワンデーファインUV plus (30枚) 6箱セット/ コンタクトレンズ
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遠近両用 ワンデーメニコン プレミオ マルチフォーカル 30枚 4箱 1DAY Menicon Premio multifocal 1日使い捨て コンタクトレンズ 終日装用 送料無料
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ワンデーフレッシュビューリッチモイスト 30枚入 8箱セット ロート 1day 近視用 遠視用 送料無料
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2ウィークピュアマルチステージ 6枚入 8箱セット シード SEED 2weekPure 遠近両用 送料無料
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コンタクトレンズ シード ワンデーピュア マルチステージ 32枚入り 4箱セット ワンデー 遠近両用 seed 1day pure 遠近
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最安挑戦 クーパービジョン バイオフィニティ トーリック 遠視度数・プラスレンズ 4箱(1箱6枚入り) 2week 2週間使い捨て コンタクトレンズ 処方箋提出
¥ 8253
最安挑戦 クーパービジョン バイオフィニティ トーリック 4箱(1箱6枚入り) 2week 乱視用 コンタクトレンズ 2週間使い捨て 処方箋提出 【一部度数欠品中】
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遠近両用 ボシュロム バイオトゥルー ワンデー マルチフォーカル 30枚 3箱 Biotrue 1day Multifocal 1日交換 1日使い捨て 高含水 コンタクトレンズ 終日装用
¥ 8253
落札価格8253円
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終了
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