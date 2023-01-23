『【送料無料】【処方箋不要】メダリストワンデープラス乱視用 6箱 （コンタクト ワンデー コンタクトレンズ 1day 乱視用 ）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 14時 21分に出品され03月12日 14時 21分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 通常の球面デザインレンズでは、レンズに入ってくる平行線を一点に集束しにくい欠点がありました。それに対し、非球面レンズデザインのメダリスト ワンデープラス 乱視用 は、像ボケのない、輪郭や細部まで鮮明でシャープな視界を実現します。医療機器承認番号 21700BZY00170000 （ コンタクトレンズ 1day 乱視用 メダリスト 乱視用 コンタクト ワンデー メダリスト 乱視用 1日使い捨て ワンデー 安い 1day ボシュロム medalist ）