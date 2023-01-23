『ネイキドニス リュック NEIKIDNIS 正規販売店 ABLE BACKPACK エイブル バックパック BLACK ブラック NB15ABG030 バッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 01時 22分に出品され04月06日 01時 22分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ネイキドニス リュック NEIKIDNIS メンズ レディース ABLE BACKPACK エイブル バックパック BLACK ブラック NB15ABG030 バッグ



使いやすいデザインで収納力が高いNEIKIDNIS（ネイキドニス）。

ベーシックなデザインの「ABLE BACKPACK」が登場。

正面には大きめの「NEIKIDNIS」ロゴとストリングをあしらった、カジュアル感溢れるバックパック。



SIZE : 縦48cm x 横32cm x マチ22cm

素材 : ポリエステル、ナイロン etc



※お客様のご覧になられますパソコン機器及びモニタの設定及び出力環境、 また撮影時の照明等で、実際の商品素材の色と相違する場合もありますのでご了承下さい。

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