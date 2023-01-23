『ダンスキン ショートソックス PIROUETTE WARMING BOOTS レディース ブラック (K) 25【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 03時 19分に出品され04月02日 03時 19分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダンスキン ショートソックス PIROUETTE WARMING BOOTS レディース ブラック (K) 25
【商品説明】
・SIZE:23 (メーカー表示サイズ:23cm)
・SIZE:24 (メーカー表示サイズ:24cm)
・SIZE:25 (メーカー表示サイズ:25cm)
・メイン素材: 表：ナイロン100%/中わた：ダウン90％／その他の羽毛10％
・素材構成: LIGHT WEAVE NYLON: 100% ナイロン; 中わた 撥水ダウン: 90% ダウン， 10% 分類外繊維(その他羽毛)
【サイズ】
高さ : 11.40 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 32.80 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8253円
343 入札履歴
終了
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