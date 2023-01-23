『AVIREX GOLF PTUフーディ AVG3S-AP25 パーカー 23SS アヴィレックス ゴルフ アビレックス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 01時 16分に出品され03月08日 01時 16分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
PTUライン（フィジカルトレーニングユニフォーム）なので、練習やプレイで活躍いたします。カジュアル寄りなパンツではなく、スポーツテイストのパンツと相性が良いです。
アヴィレックス PTUフーディ 【PTUライン】（スウェットパーカー）
品番：AVG3S-AP25
本体価格￥16，500+税
素材：本体 ポリエステル 95％
ポリウレタン 5％
サイズ：M〜LL
カラー：ホワイト（WHT)、ブラック（BLK）、グレー（GRY)
中国製
※モニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合があります。
予めご了承ください。
===========お読みください！===========
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落札価格8253円
66 入札履歴
終了
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