『AVIREX GOLF PTUフーディ AVG3S-AP25 パーカー 23SS アヴィレックス ゴルフ アビレックス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 01時 16分に出品され03月08日 01時 16分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 PTUライン（フィジカルトレーニングユニフォーム）なので、練習やプレイで活躍いたします。カジュアル寄りなパンツではなく、スポーツテイストのパンツと相性が良いです。



アヴィレックス PTUフーディ 【PTUライン】（スウェットパーカー）

品番：AVG3S-AP25

本体価格￥16，500+税

素材：本体 ポリエステル 95％

ポリウレタン 5％

サイズ：M〜LL

カラー：ホワイト（WHT)、ブラック（BLK）、グレー（GRY)

中国製



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予めご了承ください。



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