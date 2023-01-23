NailRecipe ネイルダスト 集塵機 ダストコレクター 充電式 コードレス フィルター付 強力吸引力 静音デザイン (マシン付(ネイルレシピ)【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【ネイルマシンを接続できる！】 USBの出力ポートが付いているのでネイルマシンの電源も取る事ができます。

【充電式コードレスで使える！】 充電をしておけばコードレスで使えるので場所を選びません！出張ネイルにも便利！６時間充電で２時間は余裕で使えます。

【LEDライトで手元が明るい！】 手元にＬＥＤランプで明るく照らすので見やすく削り過ぎの防止にもなります。

【使い方簡単ダイヤル回すだけ！】 ダイヤルボタンを回すだけでON/OFFを切り替えることができる上に、集塵機の速度も0〜4500RPMの間に無階段調整できます！

・・・(続きは商品説明をご覧ください)