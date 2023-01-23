『キャットタワー キャットハウス 猫タワー 据え置き 木製 宇宙船 おしゃれ 頑丈 多頭 爪とぎ 爪とぎボール【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 01時 49分に出品され03月16日 01時 49分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在823件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【梱包サイズ】52*25*42CM(9kg) 【耐荷重】8kg
【素材】支柱：紙管、麻紐 板材 :天然木
【天然ザイザル麻を採用する爪どき支柱】天然サイザル麻を採用する全麻紐支柱、猫ちゃんが存分にバリバリ爪とぎでき、がりがりとストレス解消され、家具を猫の爪から救いましょう。
【宇宙船ハンモック】猫ちゃんがゆっくり休める、丈夫で大きめの宇宙船付き。2本の柱で固定されているので、安定性抜群！
【魅惑のポンポン】中空に揺れるポンポン、猫ちゃんの狩猟本能が目覚めさせます。猫ちゃんがユリ楽しく遊べる。
猫のおあそびポール お魚ファミリー ミドルタイプ
¥ 8252
Mwpo 富士山ようなハウス キャットタワー 猫タワー 大型猫 麻紐 172cm 巨大サイズ 2つハンモック 匂いなし 多頭飼い 転倒防止
¥ 8252
アドメイト 猫のおあそびポール お魚ファミリー ミドルタイプ
¥ 8252
アニマコレ(animacolle) キャットタワー キャットロードプラス NKC-CL1-5001 日本製 肉球透明ステップ 壁面
¥ 8252
Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消 組み立て簡単（120cm）
¥ 8252
Mwpo キャットタワー 据え置き スリム 中型 大型猫 小型 ミニ ハンモック付 かわいい 爪とぎ おもちゃ ねこ 猫 ネコ 多頭飼い 麻
¥ 8251
K&H 猫用おもちゃ Universal Mount Kitty Sill with Hood Grey
¥ 8251
キャッキャットタワー-150CM キャットタワー宇宙船-猫ハンモック-猫ハウス-猫スクラッチボード-ぬいぐるみクッション展望台、猫おもちゃボ
¥ 8250
Mwpo キャットタワー 猫タワー トンネル付き 麻紐 ゆらゆらハンモック 運動用 ストレス解消 全年齢向き 157cm 匂いなし 072A
¥ 8250
キャットタワー コンパクト 多頭飼い 人気 据え置き ハンモック 麻紐 全高145cm 組立簡単タイプ シニア猫と子猫に最適
¥ 8250
キャットタワー 据え置き型 ハンモック おもちゃ付き （高さ130cm）四角形 ブラウン
¥ 8250
キャットタワー 爪どきタワー おもちゃ 11点セット 3段式 ふわふわ ハウス 室内 猫 子猫 ベッド ペットベッド クッション
¥ 8250
Mwpo キャットタワー 多機能 豪華な猫タワー おしゃれ 多頭飼い 人気 cattower 057A
¥ 8250
Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消（100cm）
¥ 8249
株式会社 ヤマヒサ アドメイト 猫のおあそびポールお魚ファミリーミドルタイプ 4903588237119
¥ 8249
BTM キャットタワー キャットツリー スリムタワー 猫タワー 据え置き ハンモック 爪研ぎ 多頭飼い アスレチック 麻紐 おしゃれ 可愛い
¥ 8249
ボンビアルコン (Bonbi) ネコレスト Hi ナチュラル
¥ 8249
PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 猫タワー スリム 大型猫 据え置き 省スペース 登りやすい ハンモック 見晴台 ねこハウス ボ
¥ 8249
落札価格8253円
823 入札履歴
終了
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