『キャットタワー キャットハウス 猫タワー 据え置き 木製 宇宙船 おしゃれ 頑丈 多頭 爪とぎ 爪とぎボール【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 01時 49分に出品され03月16日 01時 49分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在823件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【梱包サイズ】52*25*42CM(9kg) 【耐荷重】8kg



【素材】支柱：紙管、麻紐 板材 :天然木



【天然ザイザル麻を採用する爪どき支柱】天然サイザル麻を採用する全麻紐支柱、猫ちゃんが存分にバリバリ爪とぎでき、がりがりとストレス解消され、家具を猫の爪から救いましょう。



【宇宙船ハンモック】猫ちゃんがゆっくり休める、丈夫で大きめの宇宙船付き。2本の柱で固定されているので、安定性抜群！



【魅惑のポンポン】中空に揺れるポンポン、猫ちゃんの狩猟本能が目覚めさせます。猫ちゃんがユリ楽しく遊べる。