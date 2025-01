アクティヴレイド 機動強襲室第八係 2nd ディレクターズカット版 Vol.1 【Blu-ray】【2024年最新】

商品情報

種別:Blu-ray

発売日:2016/09/21

販売元:ビクターエンタテインメント



収録:Disc.1/01.なにはなくとも(0:19)/02.Another side of No.8(0:17)/03.戦う怒龍號の歌(1:15)/04.Crawling the earth(2:05)/05.Every day, garbage collection day(2:22)/06.Morning, running(2:01)/07.Lighthearted people(2:11)/08.Solitude(2:02)/09.Tragic accident(2:32)/10.Governor of Tokyo(2:31)/11.Golden Life (Piano ver.)/12.透明な夜空 (Piano ver.)(2:26)/13.Way to go(2:15)/14.Ominous footprints(2:36)/15.Socially break down(3:06)/16.Righteous indignation(2:22)/17.Abstract speculation(1:49)/18.Vulnerable metropolis(2:44)/19.Perfect eraser(2:26)/20.Earnest tactics(2:29)/21.Catastrophic failure(2:48)/22.Don’t need meaning(2:00)/23.You in me(2:17)/24.Nice to have you here again....



カテゴリ_映像ソフト_アニメ・ゲーム・特撮_国内TV版

登録日:2016/03/18