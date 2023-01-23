『ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME トルネード レッド/ブラック 50ｃｍ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 13時 07分に出品され03月24日 13時 07分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME トルネード レッド/ブラック 50ｃｍ



【商品説明】

・カラー:レッド/ブラック

・サイズ:50cm

・性別:男性/女性

・技術:メタックス

・素材:本体/ステンレス、ナイロン 留め具/アルミ、ウレタン



【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 11.90 cm

奥行 : 12.30 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。