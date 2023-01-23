『大光電機 DAIKO LED和風ペンダントライト ランプ付 直付専用 明るさ白熱灯100W相当 電球色 電気工事必要 ブラウン DPN-40【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 05時 08分に出品され04月24日 05時 08分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

大光電機 DAIKO LED和風ペンダントライト ランプ付 直付専用 明るさ白熱灯100W相当 電球色 電気工事必要 ブラウン DPN-40



【商品説明】

・

直付専用

・サイズ:径φ225 高280 全長700～1200mm

・素材:和紙入プラスチック（一部落水糸入）

・適合ランプ:LED電球 7.4W（E26） 電球色／2700K



【サイズ】

高さ : 25.00 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 41.00 cm

重量 : 1.38 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。