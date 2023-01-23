『ペティオ (Petio) ネココ キャットハウス&スツール オレンジモザイク ワイド【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 14時 02分に出品され04月29日 14時 02分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ペティオ (Petio) ネココ キャットハウス&スツール オレンジモザイク ワイド



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・折り畳み式

・本体サイズ(幅×奥行×高さ):74×38×39?

・本体重量:5kg

・梱包サイズ(幅×奥行×高さ):75×39×10cm

・組み立て簡単3ステップ



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 73.00 cm

重量 : 4.94 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。