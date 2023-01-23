『[Dom Teporna] ボディバッグ メンズ 本革 イタリアンレザー コンパクト 2WAY 縦 横 前掛け クラッチバッグ ショルダー カバン 斜めがけバッグ ダークブラウン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 22時 16分に出品され03月29日 22時 16分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
[スペック] メイン収納 メインポケット×1 ミニポケット×1 ファスナー付きインナーポケット×1 カードポケット×4 アウターポケット メインポケット×1 ミニポケット×1 スタイルを選ばない、男を演出するレザーボディバッグ スタイリッシュな見た目 無意識に馴染むベストなサイズ感 ボディバッグとして、クラッチバッグとして。 スタイルを選ばない2Way仕様 余分な装飾を省きイタリアンレザーならではの質感を楽しめる逸品 もちろん仕上げには妥協しない 「縫製」「折り」「塗り」など全てが熟練の職人による一級仕上げ ブラック&ダークブラウンをラインナップ
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落札価格8253円
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