『SAXON 牛革 縦型ショルダーバッグ(M) ブラック 05046*【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 03時 04分に出品され05月08日 03時 04分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 使うほどに変化する革の経年変化をしっかりと楽しむことができます付属のショルダーベルトを外せば、手持ちのセカンドバッグとしてもお使いいただけます落ち着いたトーンなので様々なファッションと相性が良く、また幅広い年代の方にお使いいただけます本体内部には消臭効果のあるブランドネームタグ付き

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バッグ タグ SAXON

牛革

縦型ショルダーバッグ(M)

ブラック

05046*