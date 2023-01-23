『◆INTEX レクタングラフレーム プール ３００ｃｍ ２８２７２ＮＰ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 07時 56分に出品され03月06日 07時 56分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【特長】 組み立ても簡単なフレーム式の大型プール 本体の90%注水で約1，662リットル 【仕様】 サイズ:(約)300×奥行200×高さ75cm ※フレーム部分が張り出していますので、設置面積の最大は、（約）361cm×259cm×75cm（サイド斜辺支柱を含む）となります。 製品重量:(約)16kg 対象年齢：６歳以上 水量目安：本体の90%注水で約1，662リットル 【使用上のご注意】 小さなお子さまだけのご使用はおやめください。 火の近くでの使用はおやめください。 水を入れたままの移動はおやめください。