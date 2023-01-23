『軟式テニスラケット 2本セット ソフトテニスラケット 軟式ボール2個入 ボール用ポンプ付き 初心者向 JOHNSON HB-2200 (カラ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 07時 03分に出品され03月30日 07時 03分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
軟式テニスラケット 2本セット ソフトテニスラケット 軟式ボール2個入 ボール用ポンプ付き 初心者向 JOHNSON HB-2200 (カラ
【商品説明】
・※公認マークはついていませんので、公式試合には使用できませんのでご注意ください。
・ラケット仕様：全長/27インチ(約 685mm)、フェイス面積/93平方インチ、フレームウエイト/約220-235g、バランス/325-340mm、適正テンション/23-28lbs
・内容：ガット付き軟式用テニスラケット2本 （ブルー1本、ピンク1本）、キャリーケース（収納袋カバー）2個、軟式練習用テニスボール2個（ホワイト）、バルブ式エアーポンプ1個
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 24.50 cm
奥行 : 69.50 cm
重量 : 680.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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272 入札履歴
終了
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