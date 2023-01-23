『ダイトベースボール 高校試合球 D.S.SPECIALITY オフィシャル 1ダース【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 07時 02分に出品され03月25日 07時 02分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダイトベースボール 高校試合球 D.S.SPECIALITY オフィシャル 1ダース
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.90 cm
横幅 : 23.60 cm
奥行 : 31.30 cm
重量 : 2.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ダイトベースボール 高校試合球 D.S.SPECIALITY オフィシャル 1ダース
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落札価格8253円
511 入札履歴
終了
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