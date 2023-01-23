『ダイトベースボール 高校試合球 D.S.SPECIALITY オフィシャル 1ダース【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 07時 02分に出品され03月25日 07時 02分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダイトベースボール 高校試合球 D.S.SPECIALITY オフィシャル 1ダース



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.90 cm

横幅 : 23.60 cm

奥行 : 31.30 cm

重量 : 2.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。