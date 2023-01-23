『スノーボードソールカバー スノボエッジカバー blp SOLE GUARD NEOIII ソールガード B327III (G.CAMO(グリ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 13時 42分に出品され03月29日 13時 42分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スノーボードソールカバー スノボエッジカバー blp SOLE GUARD NEOIII ソールガード B327III (G.CAMO(グリ
【商品説明】
・ノーズ＆テールも高級ウェット素材だから伸縮性があり、入れやすくエッジをフルガード。
・最もベーシックで、高品質ウェット素材のソールガード。
・本体のプラスティックパーツを少なくし、ボードの重ね持ちも安心。
・Ｌ：153～164センチ
・Ｍ：140～153センチ
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8253円
447 入札履歴
終了
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