『スノーボードソールカバー スノボエッジカバー blp SOLE GUARD NEOIII ソールガード B327III (G.CAMO(グリ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 13時 42分に出品され03月29日 13時 42分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

スノーボードソールカバー スノボエッジカバー blp SOLE GUARD NEOIII ソールガード B327III (G.CAMO(グリ



【商品説明】

・ノーズ＆テールも高級ウェット素材だから伸縮性があり、入れやすくエッジをフルガード。

・最もベーシックで、高品質ウェット素材のソールガード。

・本体のプラスティックパーツを少なくし、ボードの重ね持ちも安心。

・Ｌ：153～164センチ

・Ｍ：140～153センチ



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。