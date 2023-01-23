『タングラムで作ろう J600【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 23時 26分に出品され04月27日 23時 26分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ホワイトボードは収納時に取り付けられ、マグネット付きのタングラムが張り付きます。 生産国:台湾 素材・材質:木材(ピーチウッド) 商品サイズ:幅35cm×奥行き23cm×高さ6cm 重量:1.9kg セット内容:木製ピース7枚例示冊子パターンカード30枚ホワイトボード(両面)収納箱 ※サプライヤー直送品 ご注文後9〜12営業日後の出荷となります(土日祝日を除く)
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落札価格8253円
454 入札履歴
終了
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