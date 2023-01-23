『Fosa 60mmガイドスコープダブルヘリカルフォーカサーファインダースコープ ブラケット付き QHY5II、STI、DMK、ZWO、SG4【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 19時 37分に出品され03月17日 19時 37分に終了予定です。即決価格は8,252円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Fosa 60mmガイドスコープダブルヘリカルフォーカサーファインダースコープ ブラケット付き QHY5II、STI、DMK、ZWO、SG4



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・互換性：天文愛好家のための素晴らしいアクセサリーで、QHY5II、STI、DMK、ZWO、SG4などの現在市販されている人気のスターガイドCCDフォーカスプリザーバーと互換性があります。

・利便性：スターガイドには、あらゆる望遠鏡に対応するマウントが装備されており、簡単に取り付けることができます。 接眼レンズの焦点面には、ガイド星を照らすための十字型の明るいフィラメントが装備されています。 ガイド星が非常に明るい場合は、明るい背景に暗いフィラメントを使用することも可能です。 スターガイドの接眼部には、手動のビジュアルスターガイドの代わりに光



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 15.40 cm

奥行 : 28.40 cm

重量 : 1.05 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。