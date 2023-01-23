『okcsc E12 Ultra ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 カナル型 防水 Apt-x AAC対応 ワイヤレス急速充電可能【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 05時 56分に出品され03月11日 05時 56分に終了予定です。即決価格は8,252円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 okcsc E12 Ultra ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 カナル型 防水 Apt-x AAC対応 ワイヤレス急速充電可能 ノイズキャンセリング マイク付き 紫色



商品コード：37064828969

カラー：紫色



【安定した接続性と高音質のサウンド】Qualcomm製の「QCC3040」チップ搭載により、遅延なしで接続し、安定性を向上させます。更にBluetoothの最新バージョン5.2に対応、臨場感あふれる高音質のサウンドを実現します。

【 高音質AAC & APT-Xコーデック対応 】ワイヤレスでより高音質に音楽が聴けるaptX、AACに対応しており、データ転送時の音源圧縮による音質劣化や高音域の減衰が少なく、対応オーディオデバイスと接続した際にiosでもアンドロイドでも、 高音質でのワイヤレス再生が可能です。

【 CVC8.0ノイズキャンセリング技術搭載 】CVC8.0ノイズキャンセリング機能搭載