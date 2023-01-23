『Santas Bags 仕切り付きクリスマスオーナメント収納ボックス - (直径3インチまでのオーナメント48個収納) | アシッ 【並行輸入】【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 20時 14分に出品され04月21日 20時 14分に終了予定です。即決価格は8,252円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・レッド 48 (3) Ornaments SB-10453-RED

・収納容量 - 最大48 (3インチ)。 クリスマスツリーのオーナメント。

・無酸性トレイ裏地 - 変色や装飾の損傷を防ぎます。

・取り外し可能なトレイ - 各トレイを取り外して、オーナメントを置いたままツリーを持ち歩けます。

・積み重ね可能 - 頑丈なシェルで箱を積み重ねることができます。

・持ち運びと移動が簡単 - 編んだロープキャリーハンドルで整理された装飾を運びます。